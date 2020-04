Halima Thameur - Coronavirus: Que vivons-nous ?

Ce que nous vivons est profondément éprouvant. Pas seulement à cause du danger du coronavirus, ni même de la désorganisation générale mais à cause de l’incertitude. Sommes-nous infectés ? Combien de temps va durer cette épidémie ? Arriverons-nous à l’éradiquer ? Comment sera l’après ?

Vivre dans un contexte de pandémie est un événement éprouvant, que nous soyons touchés ou non car nous avons tous des questions qui restent en suspens.

Cela génère, chez chacun d’entre nous, une charge émotionnelle qui nous conduit à des réactions plus ou moins vives selon notre vécu. La force de ces réactions face à l’épidémie dépendent de notre exposition antérieure à des événements stressants, de notre santé physique, de notre âge, du soutien ou pas de notre entourage, de nos troubles liés à la santé mentale.

Quel est l’impact psychologique?

Plusieurs éléments peuvent être à l’origine de la détérioration de notre état psychologique. Nous identifions, d’abord, la durée du confinement qui est une source principale de stress surtout lorsque la date de fin est reculée, voire indéfinie. Ensuite, c’est la crainte pour notre santé et celle de nos proches surtout lorsqu’ils sont loin de nous. A cela va donc s’ajouter la frustration et l’ennui puisque le confinement et la réduction des contacts sociaux provoquent un sentiment d’isolement. Enfin, la quantité très importante d’informations, fausses ou, est un principal facteur de stress.

De manière générale, Les pandémies fragilisent nos personnalités car elles sont le révélateur de nos forces et de nos faiblesses. Le confinement peut aggraver des personnalités pathologiques mais aussi faire apparaitre chez chacun d’entre nous nos tendances pathologiques comme la paranoïa, la dépression ou autre. En effet, une personnalité est le fait de traits psychologiques assez stables et prédictifs. Les personnalités pathologiques sont quant à elles dans les extrêmes et se rigidifient.

Cette période de confinement pèse sur notre personnalité dans la mesure où elle fait ressortir nos travers. Dans ce contexte plus stressant, nous sommes plus sensibles aux défauts de l’autre et à la généralisation. Nous sommes moins bienveillants que d’habitude et ce stress de la contrainte augmente nos propres défauts. Par ailleurs, si nous avons un dysfonctionnement qui s’est arrangé avec le temps tel que l’anorexie ou l’anxiété, celui-ci risque de réapparaître sous l’effet du confinement. Cet impact sur nos personnalités peut aussi nous amener vers des conduites à risque : addictions ou encore violences familiales.

Comment peut-on donc limiter les effets psychologiques du confinement?

Limiter les effets psychologiques du confinement revient souvent à réduire les émotions qui nous traversent. Retrouver le pouvoir d’agir permet de nous apaiser. Face à l’ennui, la frustration, réfléchir à des activités plaisantes pour soi peut aider à surmonter l’impatience sous-jacente. Quelles activités me feraient plaisir ? Quelles sont les activités que je n’ai pas le temps de faire d’habitude ? Comment agir pour les autres ?

Face au stress, commencer par l’accepter car s’angoisser peut-être normal dans cette période de crise sanitaire. C’est une réaction physiologique normale et positive qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Toutefois, une angoisse mérite que nous agissions sur les causes du stress surtout si elle devient envahissante. Plusieurs options s’offrent à nous. Nous pouvons, par exemple, adopter la technique de la respiration ventrale qui est une aide naturelle précieuse. Soigner notre forme physique avec l’exercice du sport permet d’éliminer les toxines. Enfin, c’est en parlant de ses problèmes aux autres que nous pouvons externaliser nos sentiments.

Enfin, il ne faut pas avoir peur d’être en face de la peur de l’infection, cette émotion place notre corps en alerte pour faire face au danger du virus et augmente le sentiment d’insécurité. La peur fait partie de la palette des émotions humaines. Elle se manifeste lorsque la situation nous échappe, lorsque nous pensons ne plus avoir le contrôle. La peur de l’infection est normale mais si elle devient paralysante, il est nécessaire de mieux la comprendre afin de pouvoir l’apaiser et retrouver le contrôle de soi. Que craignons-nous, exactement ?

Finalement, cette peur masque des peurs essentielles plus profondes, de ne pas être aimé, de mourir, d’être seul. Une peur est toujours fondée, elle correspond souvent à un besoin. Rechercher ce besoin facilite la prise de recul. De quoi avez- vous besoin pour vous rassurer ?

Halima Thameur