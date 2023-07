«The Courriers Pledge»: Glovo s'engage pour garantir les droits sociaux des coursiers en Tunisie

Glovo, plateforme technologique de livraison multi-catégories, a annoncé le lancement officiel de son programme phare “The Courriers Pledge” en Tunisie, une série d’initiatives et d’avantages sociaux visant à améliorer l'expérience des coursiers inscrits sur la plateforme.

Le lancement du programme a été marqué par une première session de sensibilisation à la sécurité routière dispensée par le Centre national de formation continue et de promotion professionnelle (CNFCPP), à Tunis. Lors de cette session, les coursiers ont pu bénéficier d’une formation sur la conduite préventive et ont pu recevoir du matériel de sécurité routière gratuit.

Le programme “The Courriers Pledge”, créé avec le conseil du projet Fairwork, a été déployé dans 15 pays depuis sa création en 2021 et sera étendu à tous les marchés où Glovo est présent d’ici à fin 2023. Il se décline en quatre engagements principaux:

1. Une rémunération horaire juste et transparente, alignée sur les salaires locaux et sur les dépenses quotidiennes des coursiers. Les coursiers pourront notamment bénéficier de primes de fidélité pour augmenter leurs revenus.

2. Un filet de sécurité renforcé, qui comprend une assurance individuelle active déjà à disposition des coursiers et des indemnités supplémentaires en cas de maladie, de congés ou de nouvelles naissances.

3. Un dialogue ouvert et transparent avec les coursiers leur permettant de contribuer collectivement aux décisions qui affectent leur usage de la plateforme.

4. Un accompagnement communautaire des coursiers avec la mise à disposition d’une plateforme de e-learning gratuite pour suivre des formations dans divers domaines permettant aux coursiers de développer leurs compétences et évoluer dans leur carrière.

Ces engagements feront l'objet d'audits externes et indépendants par Fairwork qui évaluera et rendra compte des progrès réalisés par Glovo par rapport aux cinq principes de travail juste et équitable pour l’économie de plateforme.

Lors de la cérémonie de lancement, la Directrice générale de Glovo Tunisie, Majdouline El Idrissi, a souligné qu’«en tant qu'entreprise responsable, Glovo se réjouit de mettre en œuvre ce programme qui intègre les meilleures pratiques de l'industrie et contribue à créer une économie de plateforme juste et équitable. Nous sommes fiers de lancer ce programme afin de continuer à offrir aux coursiers la meilleure expérience durant l'utilisation de notre application ainsi que les outils nécessaires pour assurer leur sécurité sur les routes.»

Yassin, jeune coursier qui livre via l’application Glovo depuis un an, a déclaré: «J'ai été ravi de participer à cet événement organisé par Glovo pour les coursiers. Je me sens très encouragé par leur soutien et leur reconnaissance de mes efforts. J'ai particulièrement apprécié la formation sur la sécurité routière qui m'aidera à être plus conscient des mesures à prendre pour améliorer ma sécurité et celle des autres usagers de la route tous les jours.»

La plateforme a entamé ses opérations en Tunisie il y a un peu plus d'un an et génère actuellement des revenus pour environ 400 coursiers dans les villes de Tunis, Sfax, Sousse et Bizerte. Depuis son lancement, Glovo a également accompagné plus de 900 restaurateurs locaux, les aidant à accroître leurs revenus et à atteindre de nouveaux clients en ligne.

En savoir plus: The CouriersPledge.

À propos de Glovo

Glovo est une application de livraison multi-catégories pionnière et l'une des principales plateformes de livraison au monde. Fondée à Barcelone en 2015 avec pour mission de faciliter l’accès à tout ce qui se trouve dans sa ville, la plateforme est désormais présente sur 25 marchés, principalement en Europe et en Afrique. L'application met en relation les utilisateurs avec des restaurants, des supermarchés, des magasins de proximité et des coursiers.

Pour plus d'informations, veuillez visiter: https://about.glovoapp.com/