L’emploi et le chômage en Tunisie au premier trimestre 2023

Par Habib Touhami - Selon l’INS, le taux de chômage en Tunisie serait de 16,1% au T1 2023 dont 13,9% pour les hommes et 21,2% pour les femmes. Comparés aux taux du premier trimestre 2020, on constate une aggravation du taux global (16,1% contre 15,1%), une augmentation du taux masculin (13,9% contre 12,3%) et une légère diminution du taux féminin (21,2% contre 22,0%). Pour les jeunes âgés entre 15 et 24 ans, le taux de chômage serait de 40,2% (42,3% pour les hommes et 35,3% pour les femmes). Ainsi le taux de chômage 15-24 ans a augmenté entre T1 2020 et T1 2023, passant de 34,2% à 40,2%. Pour sa part, le taux de chômage des diplômés est passé de 28% au T1 2020 à 23,1% au T1 2023. Cette amélioration incombe semble-t-il à la baisse du taux de chômage des diplômées femmes qui passe de 38,3% au T1 2020 à 29,4% au T1 2023.

Entre-temps, la population active a baissé, passant de 4200,3 (en 1000) au T1 2020 à 4078,1 au T1 2023, alors que le taux d’activité global a baissé lui aussi, passant de 48% au T1 2020 à 46% au T1 2023 (celui du sexe féminin restant stable, aux environs de 27% seulement). Quant à la population active occupée, elle a diminué, passant de 3565,5 (en 1000) au T1 2020 à 3422,3 au T1 2023, enregistrant une baisse de 143,2 mille.

On serait tenté de lier l’évolution du chômage à l’évolution du PIB ou à celle des investissements sauf qu’en toute logique, le taux de croissance enregistré entre les deux dates se situe très en deçà du niveau supposé générateur d’emplois et qu’il existe un décalage de 2 à 3 ans entre investissements déclarés et emploi générés. C’est dire qu’aucune conclusion valable ne peut être tirée à ce stade de l’évolution de l’emploi et du chômage entre le T1 2020 et le T1 2023, d’autant que pour des raisons saisonnières, les fluctuations de l’offre et de la demande d’emploi ne peuvent pas être correctement appréciées au premier trimestre, c’est-à-dire en début d’année.

Au-delà des chiffres, on observera que depuis 2011, aucune réforme de fond n’a touché la politique de l’emploi. Sur le plan conceptuel, on continue à réfléchir séparément sur l’offre et la demande alors que l’emploi constitue un tout ayant deux facettes. On continue aussi à dissocier les créations d’emploi de la structure de la FBCF, à négliger l’apport de la dynamique du développement régional et à sous-estimer l’impact de l’évolution du profil de la demande intérieure et extérieure. On continue enfin, chez les décideurs comme chez les syndicats, à opposer emploi et productivité et à prétendre que l’économie solidaire et sociale constitue la seule issue face au chômage.

