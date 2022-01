UBCI- Enda Tamweel: un accord de financement de 150 millions de dinars

L’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie & Enda tamweel ont signé un accord de financement d’une valeur de 150 millions de dinars consenti sous forme de prêt à moyen terme décaissable sur trois tranches, à raison de 50 millions de dinars chaque année.

La cérémonie de signature de cet accord s’est déroulée le mercredi 12 janvier 2022, en présence M.Mohamed Zmandar, Directeur Général d’Enda tamweel et M. Mohamed Koubaa, Directeur Général de l’UBCI.

Ce financement, témoigne de l’engagement du secteur bancaire en général et du groupe de l’UBCI en particulier à être un allié de taille pour le secteur de la micro-finance et l’appui des micro-entrepreneurs, notamment dans le contexte économique actuel.

Cet accord permettra, en effet, de financer l’activité d'appui aux micro-entrepreneurs à travers des micro-crédits et aura des effets positifs sur la création d’emplois. Il participe, ainsi, aux efforts engagés pour le développement économique et social.

Devenue une activité stratégique au service d’engagements responsables ambitieux, la micro-finance à l’UBCI connait aujourd’hui une belle dynamique de croissance, positionnant l’UBCI comme l’un des acteurs majeurs de ce secteur en Tunisie. L’impact positif de cette stratégie se traduit à la fois par la lutte contre la pauvreté, la création d’emplois et la pérennité des TPE (Très Petites Entreprises) dans ce contexte économique particulièrement difficile.

A cette occasion, Mohamed Koubaa, Directeur Général de l’UBCI à déclaré que « Le partenariat de l’UBCI avec Enda Tamweel remonte à plus que 15 ans qu'on peut qualifier de «Success story". Notre partenariat avec Enda n'est pas seulement du "business as usual" mais surtout un engagement et une conviction de la complémentarité entre deux institutions pour servir notre économie tunisienne. Encore plus aujourd'hui, avec l'ambition de l'UBCI d'être au service de cette économie tunisienne dans tous ces niveaux sociaux et professionnels. La réussite d'Enda est un facteur majeur pour la stabilité sociale et économique du pays. Cette même stabilité contribuera indirectement in fine à l'amélioration de nos risques ».

De son côté, M.Mohamed Zmandar, directeur Général d’Enda tamweel, a insisté sur le partenariat privilégié entre Enda et l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie : « Nous sommes très heureux de réitérer notre association avec un acteur économique de référence qui a toujours joué un rôle central dans le développement économique et social du pays. Ce financement à moyen terme consenti pour la première fois sous cette forme va permettre de soutenir l’activité des micro-entrepreneurs dans un contexte difficile marqué par la résurgence de la crise sanitaire en les encouragent à investir davantage pour développer leurs projets et entreprises. Il témoigne également de l’intérêt et de la confiance portés au secteur de la micro-finance en général et à Enda Tamweel en particulier, La micro-finance est un vecteur principal de la création d’emplois et du développement économique de par sa contribution à l’inclusion financière et sociale ».

À propos de l’UBCI

Née en 1961, l’UBCI, dispose aujourd’hui d’un réseau de103 Agences et 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

Au service de sa clientèle Corporate &Institutionnels, l'UBCI se démarque notamment par le biais de ses experts spécialisés dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d'affaires, du commerce international, du leasing et du factoring.

L’UBCI offre également une large gamme de produits et de services à l'attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012, l’UBCI porte également une attention particulière aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale.

À propos d’Enda tamweel

Créée par l'organisation non-gouvernementale internationale, Enda inter-arabe, pionnière du secteur de la micro-finance en Tunisie depuis 1995 avec un portefeuille de 430 000 clients actifs et un encours de plus de 750 millions de dinars, Enda Tamweel opère à travers un réseau de 104 agences et 5 guichets mobiles desservant principalement les régions isolées. Elle emploie près de 2 000 personnes dont 70% de diplômés du supérieur.

Depuis l’introduction de la micro-finance en 1995, Enda Tamweel a servi plus d’un million de personnes et accordé près de 4 millions de prêts.

Enda Tamweel première institution de micro-finance du pays en termes de prêts, de clients et de réseau d’agences apporte une forte contribution au développement économique du pays en assurant l’inclusion financière des populations vulnérables, privilégiant les femmes, les jeunes et les populations rurales. En encourageant l’auto-emploi par la promotion de l’entrepreneuriat, elle aide un grand nombre de jeunes et de femmes à gagner leur vie par leurs propres moyens.