Jed Mrabet : Mon plan d’action pour consolider le partenariat tuniso-britannique

Fraichement éluà la tête du BTCC (Tunisian British Chamber of Commerce), Me Jed Mrabet, esquisse les grandes lignes de son plan d’action dans le développement des relations économiques entre la Tunisie et la Grande Bretagne. Conscient de l’importance des challenges dans ce climat général post Covid-19, et dans un environnement particulier, il compte bien miser sur les opportunités qu’offre la Grande Bretagne post BREXIT.

« Avec la fin de la politique des quotas, la Tunisie peut constituer un partenaire privilégié avec le UK, notamment en matière d’agri-Food, éducation, Fintech » déclare-t-il à Leaders.« Elle peut également constituer un hub afin de promouvoir un partenariat tripartie Tunisie - UK - Afrique. Il est certain que nous allons continuer dans la foulée, à promouvoir les échanges et améliorer le climat d’affaires en faveur des opérateurs et investisseurs des deux pays. Nous allons continuer à organiser des événements majeurs en Tunisie et au Royaume-Uni avec le précieux concours de notre ambassade à Londres, ainsi que de l’ambassade du Royaume-Uni à Tunis. »

De plus, ajoute Me Mrabet, « nous allons mettre le focus sur un partenariat inclusif, mettant en exergue la valeur ajoutée de chacune de nos régions / villes, s’agissant notamment de l’industrie, du tourisme, les secteurs IT et Fintech. Nous prévoyons d’organiser un événement d’envergure avec l’Arab British Chamber of Commerce, en vue d’inviter en Tunisie un groupe d’investisseurs arabes ayant des intérêts au Royaume Uni, dans le but de créer plus d’opportunités d’investissement et de partenariat. Il faut dire que cet évènement a été initié par l’ABCC et par le bureau sortant, en janvier, et devait se tenir en mars dernier. La crise sanitaire mondiale a incité à son reportet nous comptons en faire une grande manifestation réussie. Nous fondons de réels espoirs sur ce partenariat Tuniso-Anglais et nous sommes confiants quant au renforcement de nos échanges. Le meilleur reste à venir. »

Fatma Hentati