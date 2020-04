Plan Fakhfakh de déconfinement : De l’autodiscipline, surtout ! Téléchargez la présentation intégrale (Album Photos)

Implication, concertation, coordination et responsabilisation : le plan de déconfinement progressif en Tunisie bouclé par Elyès Fakhfakh tient la route. S’inspirant des principales dispositions édictées dans nombre de pays similaires, mais ajusté au contexte du pays, il a été voulu à juste-titre, très prudent, proactif en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et tentant compte de l’impératif du maintien des activité essentielles. A quatre jour de l’entrée en vigueur du déconfinement, l’annonce de ce plan ne peut que rassurer les Tunisiens, mettre fin aux inquiétudes et supputations, et montrer une première lueur d’espoir.

































Le plan de déconfinement énoncé, le gouvernement s’apprête à révéler sa stratégie de redressement économique et financier ainsi que le nouveau dispositif de prise en charge sociale des plus démunis.

Sur la crête raide de l’arbitrage entre le sanitaire, l’économique et le social, le plan présenté mercredi par Lobna Jeribi, ministre auprès du chef du gouvernement, repose sur une série de mesures articulées. En trois phases successives, et sauf complication, le desserrement de l’étau commencera ce lundi 4 mai, pour monter en palier le 4 juin, puis après le 14 juin. Si le commerce de l’habillement et des cuirs et chaussures, les cafés et restaurants, la coiffure et le maquillage, notamment seront relégués à une période à convenir, l’élargissement progressif, concernera pratiquement tous les autres secteurs.

Les principes retenus sont d’abord un régime déclaratif de reprise d’activité auprès des postes de police ou des municipalités, la déclaration sur l’honneur, la conformité à des cahiers de charges spécifiques et le respect le plus total aux consignes d’hygiène et de prévention des risques de contagion. Le détail opérationnel sera décliné par chaque ministre et précisé dans des circulaires à prendre à cet effet.

Dans un premier round-up, les ministres de la Santé, Dr Abdellatif Mekki, de l’Education, Mohamed El Hamedi et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura en ont livré les premiers éléments au cours de la conférence de presse tenue ce mercredi matin à la Kasbah. Pour Dr Mekki, avoir épargné au pays plus de 25.000 cas de contamination et 1000 décès est une performance à mettre au compte de la stratégie adoptée et de l’adhésion des Tunisiens. Le plus dangereux reste cependant à redouter.

Mohamed El Hamdi a confirmé le maintien des examens scolaires nationaux en fixant un retour progressif des cours pour la préparation aux épreuves du baccalauréat à compter du 29 mai prochain, afin de permettre d’organiser les examens, en première session, à compter du 8 juillet prochain. Affirmant que l’année scolaire ne sera pas blanche pour tous les autres élèves, il a indiqué que des détails seront annoncés quant aux dispositions prises à cet effet pour le calcul des moyennes à prendre en considération.

Abondant dans le même sens, Slim Choura expliquera les mesures prises pour sauver l’année universitaires, que ce soit pour ce qui est de la réouvertures des foyers et les concertations engagées avec les 13 universités habilitées à en décider.

Suivi, ajustement, contrôle, conformité et autodiscipline seront ainsi de rigueur.

