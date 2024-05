Lancement de Ta’ziz: Pérennité et autonomisation de la Société Civile tunisienne

Tunis, Tunisie - Le 2 mai 2024 a marqué un jalon important dans le paysage de la société civile tunisienne avec le lancement officiel de “ Ta’ziz - Pérennité et autonomisation de la Société Civile tunisienne ”. Cette initiative ambitieuse vise à renforcer et autonomiser les organisations de la société civile tunisienne engagées dans la promotion de villes et de communautés durables (ODD 11) ainsi que d'une consommation et production responsables (ODD 12), conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies. Le lancement a eu lieu lors d’une cérémonie, tenue au Lab’ess, en présence de M. Marcus Cornaro, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, M. Rachid Abidi, directeur du Lab’ess et M. Amine Ghali, directeur d'El Kawakibi Democracy Transition Center. Le coup d’envoi de Ta'ziz a été marqué également par une présentation qui a mis en lumière les objectifs et enjeux du projet, ainsi que ses zones d’intervention et ses bénéficiaires cibles. Une session d’information détaillée a ensuite guidé les Organisations de la Société Civile(OSC) sur les avantages du projet et les démarches de candidature.

Au service des communautés et des villes plus durables

Une des missions fondamentales du Lab’ess est de placer l'accompagnement des OSC locales au cœur de sa stratégie depuis maintenant plus de 10 ans. Le Lab'ess renforce constamment son engagement envers ces OSC, car il a une conviction profonde en leur rôle crucial dans la création d'une société plus juste et équitable.

Au fil des années, le Lab’ess a eu le privilège d'accompagner plus de 2000 associations dans leurs projets et leurs actions. Il a été témoin de leur implication, de leur persévérance et de leur impact positif sur leurs communautés. Aujourd'hui, le Lab’ess est donc fier de lancer le projet Ta'ziz, soutenue par l'Union européenne. Une initiative ambitieuse qui vise à renforcer et autonomiser les organisations de la société civile tunisiennes. Ta'ziz représente une nouvelle étape dans l'appui du Lab’ess aux OSC pour répondre à leurs besoins et défis grâce à une approche innovante et collaborative.

Ce projet est le fruit d'une réflexion approfondie et d'une collaboration étroite avec le centre El Kawakibi, Oxfam, WeLove Sousse et la Jeune Chambre Internationale.

Donnez un nouvel élan à votre association

L’objectif du Lab’ess est de contribuer à un changement systémique favorisant une meilleure gouvernance et un développement plus inclusif. Ta’ziz offre un programme d’accompagnement sur mesure pour aider 30organisations de la société civile à élaborer des stratégies à long terme, à renforcer leurs capacités structurelles, et à développer des activités économiquement viables pour maximiser leur impact sur la société et son environnement.

• Un programme innovant et adapté: un guichet ouvert pour postuler quand vous êtes prêt.e, un programme d’accompagnement sur mesure par module (coaching, formation et accompagnement individuel …) et des expert.e.s mis à disposition

• Mise en réseau: une série d’évènements de networking et de renforcement de capacités, des hackathons pour les jeunes et l’accès à une communauté de l’innovation sociale dynamique

• Financement: des subventions allant jusqu’à 12 000€, prêts d’honneur allant jusqu’à 14 000 € et des tickets d’expertise allant jusqu’à 2 000 €

• Visibilité: des actions valorisation de la société civile, une mise en avant sur les réseaux sociaux et un soutien en communication

Le processus de sélection des projets

Le processus de candidature se déroule en trois étapes : un autodiagnostic, un formulaire de candidature, et la sélection par un comité.

Les OSC intéressées peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tnjusqu’au 26 mai 2024 à 23h59pour un passage au 1er comité de sélection. Le second comité aura lieu 3 mois plus tard.

Rejoignez Ta'ziz pour donner un nouvel élan à votre association. CANDIDATEZ !

A propos de l'union européenne

L’Union européenne est une union économique et politique de 27 pays européens. Elle est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Elle agit à l’échelle mondiale pour promouvoir le développement durable des sociétés, de l’environnement et des économies, afin que chacun puisse en bénéficier.

En savoir plus: https://linktr.ee/uetunisie

A propos du Lab’ess

Fondé en 2012 dans le sillage de la révolution, le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab’ess) est une association tunisienne, acteur du secteur de l’ESS. Il s’est donné pour missions de sensibiliser, accompagner et financer celles et ceux qui entreprennent en faveur de l’intérêt général dans la zone MENA.

Pour cela, le Lab’ess met en œuvre des projets et programmes innovants d’accompagnement et de sensibilisation auprès de publics engagés en faveur d’un impact positif : associations, porteur.euses de projet, entrepreneur.e.s sociaux.ales, étudiant.e.s, structures d’accompagnement, et universités.

A travers son soutien au mouvement associatif et à l’entrepreneuriat social, le Lab’ess appuie les acteurs.rices du changement afin de développer une économie plus solidaire, inclusive et durable.

En savoir plus: www.labess.tn