Célèbres, mais végétariens !

Pythagore a lancé au VIe siècle avant J.-C. la mode du végétarisme. L’auteur du fameux théorème mangeait essentiellement des légumes, notamment du chou, dont il raffolait, et l'on raconte même qu'il payait les pêcheurs afin qu'ils rejettent leur pêche à la mer. Tout comme Platon, Socrate était végétarien et ne portait jamais de cuir ou de fourrure animale. Il soutenait que le fait de manger de la chair animale poussait les hommes à la violence.

Végétarien par humanisme, l'auteur de "Guerre et paix préconisait le « pacifisme végétarien » et s'opposait à ce que l'on tue des êtres vivants, même des fourmis. Selon Léon Tolstoï, tant qu'il y aurait des abattoirs, il y aurait des champs de bataille.

Constatant que les animaux carnivores sont généralement plus cruels et plus violents que les herbivores, Jean-Jacques Rousseau en déduit qu'il faut éviter «de rendre les enfants carnassiers». Et l'auteur du Contrat social de préciser que les Anglais, «grands mangeurs de viande», ont dans leurs « inflexibles vertus quelque chose de dur qui tient de la barbarie».

Richard Wagner voyait dans le végétarisme une alimentation qui pouvait rendre l'humanité moins violente et l'aider à réintégrer le Paradis perdu. Sarcastique, Nietzsche comparait le régime végétarien de Wagner à celui des « anémiques », des « goutteux» et des «diabétiques». Gandhi est devenu végétarien à l'âge de 19 ans. Dans l'un de ces cinq livres consacrés au végétarisme, il écrit : « Je soutiens que l'alimentation carnée ne convient pas au genre humain». Pour l'apôtre de la non-violence, l'homme doit être végétarien par éthique : «Je crois que l'évolution spirituelle exige, à un certain stade, que l'on cesse de tuer nos frères les animaux pour la satisfaction de nos désirs corporels».

Selon Albert Einstein, rien ne pouvait être aussi bénéfique à la santé de l'homme et augmenter autant les chances de survie des espèces sur la Terre que le végétarisme. A une journaliste qui lui demandait pourquoi elle était végétarienne, Marguerite Yourcenar répondit : «Je ne vois pas comment je pourrais digérer de l’agonie». Les carnets de notes de Léonard de Vinci contiennent de nombreuses allusions à son végétarisme. «J'ai très tôt renoncé à la viande, et un jour viendra où les hommes proscriront le meurtre des animaux comme ils proscrivent aujourd'hui le meurtre de leurs semblables», a-t-il ainsi écrit.

Adolf Hitler avait banni toute viande de son assiette et se gavait toute la journée de légumes, de fruits et de sucreries… Le dramaturge George Bernard Shaw adopte le végétarisme à 25 ans parce qu'il était « las de savourer des êtres assassinés». A ceux qui lui demandaient à la fin de sa vie comment il faisait pour paraître si jeune, Shaw avait pris l'habitude de répondre: «Ce sont les autres qui paraissent plus vieux que leur âge. Que peut-on espérer de gens qui ne se nourrissent que de cadavres ?»

Mohamed Habib Salamouna